Selgus majas: koroonahirm ei lähe kindlustuse alla

«Seesami reisikindlustuse puhul on võimalik valida juurde ka reisi omal soovil tühistamine ning sellise kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse 70 protsenti kuludest, mida kindlustatu ei saanud kasutada ning mida teenusepakkujatel ei olnud võimalik talle tagastada. Omal soovil tühistamise kindlustuskaitse kehtib, kui leping on sõlmitud kahe nädala jooksul pärast reisi ostmist või broneerimist,» lisas ta.

«Kui kindlustatu satub karantiini ning tal tekivad seoses karantiiniga täiendavad transpordi- ja majutuse kulud, on need hüvitatavad üksnes reisitõrke laiendatud kaitsega. Selles situatsioonis on veel oluline teada, et reisitõrke juhtumiks ei ole olukord, kus riik ei luba reisijal siseneda,» täpsustas Jõks.