Sõnajalad lähevad prokuratuuri vastu: nad toodavad praaki

Eile teatas riigiprokuratuur, et nad ei alustanud Aidu tuulepargi arendamisega tegelevate vendade Andres ja Oleg Sõnajala kuriteoteate alusel kriminaalmenetlust. Riigiprokurör Laura Feldmanis ütles BNSile, et nad on analüüsinud kuriteoteates esitatud informatsiooni ning langetanud otsuse, et puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks.

Andres Sõnajalg leidis, et prokuratuur on tootnud praaki. Ta tõi välja, et nende advokaadid panid kaks nädalat kokku sadu lehekülgi materjale ja tõendeid, et prokuratuuril oleks kõik sõnaselgelt laual. «Vahepeal oli vabariigi aastapäev ja neli päeva hiljem saadab prokuratuur vastu kolm-pool lehekülge teksti, millest esimene ots on kopeeritud meie enda kuriteoteatest. Sellise süvenematusega ei saagi asja tuumani jõuda või siis püütaksegi seda vältida,» ütles ta.

Tuuleärimehe sõnul on prokuratuuri ettekääne see, et ei ole teada kas ametnik on teinud ebaseadusliku otsuse teadvalt või mitte teadvalt ning leiab, et vendade kaebuses on see kõigest oletuslik. «Esiteks olid kaebusega kaasas ka tõendid, mis näitavad ametniku teadlikkust sellest mida ta teeb, kuid selleks oleks tulnud materjalid läbi töötada. Teiseks - kui meil ka oleks pelgalt oletused, siis prokuratuuri asi olekski leida faktid, kas kuritegu on aset leidnud või mitte, mitte lihtsalt loobuda ja käega lüüa,» selgitas Sõnajalg.

Sihikul on konkreetne ametnik

Sõnajalgade firmat esindavad vandeadvokaadid Erki Kergandberg ja Silja Holsmer esitasid 21. veebruaril riigiprokuratuurile kuriteoteate, kuna leidsid, et tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ametnikud tegid teadvalt ebaseadusliku otsuse.

Advokaadid leidsid, et kriminaalmenetlus tuleks alustada karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb riikliku järelevalve ebaseaduslikku teostamist.

Kuriteokaebuse kohaselt tegi TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik riikliku järelevalve menetluse raames Sõnajalgade firma Eleon Green suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega tekitati oluline varaline kahju, kokku vähemalt viis miljonit eurot.