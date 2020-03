Bransoni «ainult täiskasvanutele» kruiisilaev Scarlet Lady jätab New Yorki minemata

Maailma kõige uuem merekruiisioperaator, Richard Bransonile kuuluv Virgin Voyages jätab ära oma esimese kruiisilaeva Scarlet Lady külastuse New Yorki ning laev suundub otse Miamisse, teatas poraal CruiseFever.

Uus ainult täiskasvanutele mõeldud kruiisilaev pidi teel oma esimese päris kruiisi alguskohta Miamis peatuma ka New Yorgis, et uuele firmale reklaami teha, kuid esitlus otsustati ära jätta. Enne Atlandi ületamist külastas Scarlet Lady reklaamiüritusi Doveris ja Liverpoolis.

«Hoiame uudistel tähelepanelikult silma peal. Maailma uudiste pealkirjade valguses otsustasime lükata esitlustuuri New Yorgis edasi. Meil pole pardal absoluutselt mingeid terviseprobleeme,» teatas Virgin Voyages pressile saadetud avalduses.

Laeva esimene ainult täiskasvanud reisijatele mõeldud kruiis peaks plaani kohaselt väljuma 26. märtsil. Laev hakkab sõitma lühemaid Kariibi mere ja Bahama saarte ringreise väljumisega Miami sadamast. Teenindades laeval Scarlet Lady ainult üle 18-eluaasta vanuseid reisijai, loodab Virgin Voyages meelitada jõukamat kliendigruppi, kes rahvarohketele tavakruiisidele kuigi meelsasti ei lähe. Firma teatel on kruiisihinnad tavapärasest pisut kõrgemad, kuid erinevalt teistest kruiisifirmadest ei pakuta üksikpileteid ning osta saab vaid terve kajutipileti. Kajutihinnas sisalduvad tasud toidu, spordiklubide ja interneti eest, kuid alkoholsed joogid tuleb osta eraldi.

Laeval on 1 408 kajutit reisijatele ning 814 meeskonnale. Kokku võtab alus pardale 4 400 inimest, neist 2 770 reisijat. Laeval puuduvad reisilaevade tavapärased buffee-restoranid, see-eest on pardal 20 erinevat toidu- ja joogikohta. Laevas on ka teatri- ja kontserdisaal ning salongid, kus saab lasta teha tätoveeringuid ja piercing'uid.

277,2 meetri pikkusel ning 41 meetri laiusel laeval on 17 tekki, 86 protsenti kajutitest on merevaatega ning varustatud rõduga. Kruiisilaeva maksimumkiirus on 22 sõlme, tavaline kruiisikiirus aga 20 sõlme. Alust viivad edasi kaks 16-megavatist elektrimootorit, millele annavad energiat 48-megavatise koguvõimsusega diiselgeneraatorid. Ligikaudu ühe megavati ulatuses toodetakse vajaminevat energiat ka diiselgeneraatorite jääksoojusest.

Laev on esimene Virgin Voyages tellitud kolmest sarnasest kruiisilaevast. Tellimuse kogumaksumuseks on teatatud 2,5 miljardit dollarit.