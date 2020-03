Hiina kultuskasiinod said viiruselt valusa löögi

Macaus on teatatud ainult kümnest Covid-19 tõve juhtumist, seejuures registreeriti viimane juhtum kuu aega tagasi.

Suurem osa linna turistidest on pärit aga Mandri-Hiinast ja alates epideemia algusest on turism kokku kuivanud.

Analüütikute sõnul on oodata aga epideemia lõppedes taastumist.

«Me ei usu, et Covid-19 piiraks mängurite entusiasmi kestlikult, seega selle mõju selle tööstuse tuluvõimekusele peaks olema piiratud,» ütlesid JPMorgan Chase'i analüütikud.

Macau valitsus on proovinud tagada, et kasiinod jätkaks töötajate värbamist ja väldiks koondamisi. Kasiinokülastajatel ja töötajatel on kästud kanda maske.