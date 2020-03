Kolmandik USA õllesõpradest jätaksid viiruse tõttu Corona ostmata

Küsitlusele vastanud regulaarsetest Corona tarbijatest keelduksid sellest nüüd vaid 4 protsenti. Huvitav on ka see, et 14 protsenti Corona tarbijaist ei telliks Mehhiko õlut avalikus kohas. 16 protsenti vastanutest polnud kindlad, kas Corona õlu on viirusega seotud, selgus uuringust.