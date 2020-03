Liviko juht: oleme jõudnud ka turgudele, kuhu ma oma ekspordijuhti ei laseks

«Oleme hetkel lõpusirgel Kanadaga, kus oleme praegu küll kohal teatud valikuga, aga Kanada monopol on varsti lisamas sortimenti meie džinni. Neid turge on tegelikult veel, ka Euroopas. Näiteks Taani, mis on väga keeruline turg keerulise jaekaubandusäriga. Me ei ole ka paradoksaalselt kuigi hästi esindatud Rootsis või Norras. Meil on seal küll edasimüüjad olemas, aga me ei ole veel rahul,» rääkis Kalvi.