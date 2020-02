FOTO ⟩ Moldovas prooviti röövida eestlaste krediidiasutust

Klienditeenindaja selgitas kurjategijale, et IuteCrediti kontorites ei ole sularaha, näitas laual olevat paanikanuppu ning kaameraid, mis esinduses toimuvat salvestavad. Selle peale laskus röövel klienditeenindaja ette põlvili ja hakkas paluma, et politseid ei kutsutaks, sest ta ei taha tagasi vanglasse minna. Lõpuks ta veel vabandas ja jooksis minema.

«Peagi jõudis ka politsei kohale ja tundis videolt ära mehe, kes oli tõesti alles hiljuti vanglast vabanenud. Keegi röövikatse käigus vigastada ei saanud ning midagi röövida ei õnnestunud,» lisas Silla, kelle sõnul on innovaatilise ja digitaliseeritud ettevõtluse omapära muuhulgas ka see, et keskaegsete kommetega kurjategijatel pole mõtet neid rünnata.