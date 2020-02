Graafik ⟩ Maailma rikkaimad kaotasid nädalaga üle 400 miljardi

Dow Jonesi tööstusindeks kukkus enam kui 12 protsenti, mis on suurim viiepäevane langus alates 2008. aasta finantskriisist, mis pühkis maailma turgudelt 6 triljonit dollarit.

Elon Musk, kes on jõukuselt maailma 25. inimene, kaotas nädalaga 9 miljardit dollarit, kui Tesla aktsia langes miinusesse pärast aasta alguse pöörast kasvu. Samas on Musk endiselt 8,8 miljardi dollari võrra rikkam kui möödunud aasta viimasel päeval ning tema vara väärtus on 36,3 miljardit dollarit.