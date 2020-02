Soe talv pani põntsu Baltika tulemustele

Ettevõtte brutokasum oli 19,2 miljonit eurot, mida on 2,3 miljoni euro võrra vähem kui 2018. aastal. 2019. aasta brutokasumi vähenemine on tingitud Baltikumi jaemüügi kahanemisest, eriti neljanda kvartali nõrgast tulemusest, mida mõjutas soojast talvest tingitud üleriiete ja kudumite nõudluse järsk vähenemine.

Ta lisas, et alus Baltika strateegilise pöörde järgmiste sammude õnnestumiseks on loodud. «Nüüd tuleb väga jõuliselt keskenduda müüginumbrite kasvatamisele,» nentis ta.

«Oluline on märkida, et 2,7 miljonit kahjumist moodustavad planeeritud ühekordsed kulud, näiteks tootmistegevuse lõpetamine Eestis ja tootmishoonete rendilepingutest tulenev vara kasutusõiguse allahindlus, aga ka optimeerimistegevused peakontoris ja jaeturgudel,» ütles Leyrer.

Leyrer tõdes, et üheks aasta suurimaks väljakutseks osutuski neljanda kvartali müük. «Viimane kvartal on Baltikale ajalooliselt tugev üleriiete müügis ja meie kollektsioonis on sellel tootegrupil väga oluline roll. Äärmiselt soe talv mõjutas paraku negatiivselt müüki ning kokku kaotasime kaupluste jae-müügis 2019. aastal 2,8 miljonit eurot,» ütles Baltika juht.