Tallinna linnapea Kõlvart tahab uut maksu

Linnapea arutas Tallinna turismiarenguid neljapäevasel kohtumisel turismisektori esindajatega. Ümarlaual jäi selgelt kõlama, et turism on Tallinna jaoks oluline, linn panustab sellesse ning koostöö turismi arendamisel linna ja turismiettevõtjate vahel on kasulik ja vajalik, teatas linn.