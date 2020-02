Galerii ⟩ Läbi aegade suurim Eesti lennufirma muudab nime

Eestis ja Euroopas lennuteenuseid pakkuva Xfly juht Jan Palmer ütles pressiteate vahendusel, et ettevõte on oma senise tegevusaja jooksul näidanud kiiret kasvu: nelja aastaga on üles ehitatud Eesti lennundusajaloo suurim lennuettevõte, mis arendab Eesti võimekust lennundussektoris ja mängib olulist rolli Euroopa lennuliikluses.

Kui täna kuulub Xfly lennukiparki 23 lennukit, siis hiljutine laienemisotsus, mis on ühtlasi ettevõtte ja kogu Eesti lennundusajaloo suurim, toob lennufirmasse lähima poole aasta jooksul juurde seitse Embraer-tüüpi lennukit. Seitsmest lisandunud lennukist neli hakkavad teenindama Tallinnast Poola lennufirma LOTi liine Stockholmi, Brüsselisse ja Varssavisse. Uued lennukid vahetavad välja ka mõne vanema CRJ900 lennumasina.

«Oleme nüüdsest unikaalne ettevõte Euroopa lennundusturul, kel on võimekus pakkuda oma teenuseid teistele lennufirmadele kolme erineva lennukitüübiga, milledeks on turbopropeller lennukid ATR72-600 ning reaktiivlennukid CRJ900 ja Embraer 190/195. See tõstab märkimisväärselt meie konkurentsivõimet terves Euroopas. Teine ja mitte vähetähtis pool on kindlasti ka see, et Eesti inimesed saavad lennata varsti Tallinnast mitmesse sihtkohta suuremate ja mugavamate lennukitega,» lisas Palmer.

Palmer märkis, et laienemisplaanidele aitab kaasa uue brändinime kasutuselevõtt, mis loob selgust ettevõtte rollist ja paiknemisest lennundussektoris. Kui Regional Jet tähistab lisaks ettevõtte nimele ka reaktiivlennukeid, mis lendavad regioonide vahel, siis Xfly pakub lennuteenuseid ka turbopropeller lennukitega, mistõttu oli «Jet» brändi varasemas nimes eksitav.

«Kuna plaanime tulevikus pakkuda oma klientidele ka pikemaid lende, siis ei peegelda sõna «Regional» varsti enam ettevõtte tegelikku ärihaaret. Uue brändinime kasutuselevõtmine aitab jõulisele kasvule veelgi enam kaasa, sest sellega saab ettevõte esimest korda päris oma identiteedi, mis lubab meil eristuda turul nii tööandjana kui ka teenusepakkujana,» ütles Palmer. Ta lisas, et sellegipoolest ei muutu ettevõtte juriidiline nimi, milleks jääb endiselt Regional Jet OÜ.

Xfly eristub lennundussektoris ettevõttena, mis pakub terviklikku ja pikaajalist strateegilist lennuteenust koos meeskondade ja spetsialistidega teistele lennufirmadele, kuid ei kanna samas piletiriski ehk selle kasumlikkus ei sõltu piletite müügist ega reisijate arvust.

Sellise teenuse pakkumiseks lisandub peagi seitse lennukit, mille tulemusena tekib Eestis ja Euroopas ligi 200 uut töökohta. Xfly ambitsioonikas 5-aastane kasvuplaan näeb ette opereerida aastal 2025 juba ligi 50 lennukiga ja olla üks jätkusuutlikumaid lennuettevõtteid siinses regioonis.

Tulenevalt lennukipargi suurenemisest ja pikaajalisest visioonist sõlmis Xfly eelmisel nädalal Tallinna Lennujaamaga ka kokkuleppe, mille järgi kavandatakse lennujaama 2300 m² suurust lennukite hooldusangaari. Uus hoone kerkib lennurajast põhja poole ning see hakkab mahutama kuni ühe Airbus 321-suuruse lennuki. Palmer märkis, et Tallinn on ettevõttele kodubaas ja Eesti lennufirmana soovitakse just siin luua uusi ning kõrge kvalifikatsiooniga töökohti.