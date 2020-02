Piletilevi müük Margus Linnamäe firmale kukkus läbi

UP Investi tegevjuhi ja juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul ei täitunud ostu-müügi tehingus seatud jõustumise eeltingimused. Nende sisu osapooled täpsemalt kommenteerida ei soovi.

UP Invest ja Baltic Ticket Holdings pidasid Piletilevi ostu-müügi tehingu osas läbirääkimisi alates mullu sügisest. UP Invest sai novembris BTH ostmiseks ka konkurentsiametilt loa.

UP Investi omanikud on 78 protsendiga Margus Linnamäe ning 20 protsendiga Ivar Vendelin. Läbi ettevõtete on investeerimisfirma omanduses ka uudisteagentuur BNS ja Postimees.