Viirus tõi börsidele veresauna

«See on ilmselgelt veresaun,» ütles investeerimisfirma Bahnsen Group investeeringute juht David Bahnsen. «Kui oled sattunud vabalangusesse, ei ole siin mitte midagi muud teha kui oodata niikaua kui on saabunud mingisugune põhi,» lisas ta.

USA aktsiaindeksid on jõudnud nn korrektsioonialale. Korrektsiooniks nimetatakse olukorda, kus aktsiaindeksid on kukkunud tipust kümme protsenti või rohkem. Dow oli rekordtasemel 29 551,42 punktil 12. Veebruaril, nüüdseks on indeks kukkunud sellest tasemest 11,5 protsenti.