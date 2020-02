Varumine alanud: kuivainete ja desinfitseerimisvahendite müük kasvab

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski rõhutas, et mistahes kriisi korral pole paanika õhutamine vastutustundlik ja nii ka praegu. «Näeme, et paanikaks pole põhjust. Alati on mõistlik ootamatusteks midagi koju varuda ning see kehtib nii kriisi kui kriisivälisel ajal,» lisas ta.

«Igasuguste haiguspuhangute ajal, olgu selleks koroona, gripp või midagi kolmandat, soovitame oma vajadused ette läbi mõelda ja vältida poodide ning teiste avalike kohtade külastamist haigestunult, et mitte nakkust levitada,» toonitas Veski.

Ent viimastel päevadel on kauplus täheldanud hüppelist kasvu e-Selveri tellimuste lõikes. Veski sõnul on keeruline öelda, kas selle põhjuseks on järsk ilmamuutus või uudised koroonaviiruse leiust Eestis. «Pigem tahaksime välistada viimase. Küll aga oleme saanud telefonikõnesid klientidelt, kes on uurinud pikema realiseerimisajaga toodete valiku kohta,» ütles ta. E-Selveri tellimuste hulgas on Veski sõnul tavapärasest rohkem esindatud tooteid nagu õli, jahu, purgisupid ja desinfitseerimisvahendid ehk geelid ja salvrätid.