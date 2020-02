Ettevõtted viirusest: puhastame, desinfitseerime ja ootame infot

Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles, et töötajatele, kes on tulnud nakkusohuga piirkonnast, soovitatakse teha kaugtööd nagu terviseamet on juhendanud. Reisijatega kokkupuutuvatel töötajatel on nii isikukaitsevahendid, kui ka desinfitseerimisvahendid nii käte kui tööpindade jaoks. «Nagu oleme aru saanud, on desinfitseerimine väga tõhus kaitse ja seda tuleb sagedasti teha, seega soovitame seda kõigile töötajatele,» ütles Holts.

Lennujaam ei tea veel, kas ja mis meetmeid hakatakse reisijate suhtes rakendama. Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles välisminister Urmas Reinsalu, et valitsuse positsioon on kehtestada Eesti piirile täiendavad kontrollimeetmed, ent kuidas täpsemalt, see peaks lähiajal selguma.

«Hetkel meil seda infot pole, aga oleme valmis andma igakülgset abi lennujaamana ja võimaldama ning toetama seda tegevust. Meie oma töötajad kontrolli läbi viia ei saa, neil pole meditsiinilist haridust ega väljaõpet,» ütles Holts.

Ta lisas, et lennujaama töötajate vaatest võib see olla väga positiivne samm, sest see on üks meede, mis tekiks nende ja võimalike nakatunud reisijate vahele. «Oleme oma töötajaid hoidnud viirusepuhangu algusest peale pidevas infoväljas, oleme terviseametiga vähemalt ülepäevaselt ühenduses ja saame oma tegevuses järgida ainult nende juhendeid, lähtuda nende ettekirjutusest ja ohuhinnangust,» ütles Holts.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ütles, et rongide sisemust puhastatakse igapäevaselt, sealhulgas pööratakse jätkuvalt erilist tähelepanu erinevatele kontaktpindadele, et vähendada potentsiaalset piisknakkuse levikut.

«Juba täna kasutavad kõik meie klienditeenindajad regulaarselt käte desinfitseerimisvahendit, et vältida piisknakkust ning selle võimalikku edasikandmist. Kui koroonaviiruse levik peaks Eestis aktiveeruma, siis kindlasti leiame võimaluse, et nakkusega kokkupuutunud klienditeenindajad saavad jääda karantiini,» ütles Adamberg ja kutsus kõiki reisijaid üles vastutustundlikkusele, et viirusekandjana seda edasi ei levitataks.

Tallinna Sadama ohutuse osakonna juht Siiri Lõhmus sõnas, et sadama töötajaskond on väljaõppinud ning valmis tegutsemiseks väga erinevates ohuolukordades. «Epideemia puhuks on töötajatele antud selged käitumisjuhised epideemiatõrje eeskirjas,» lisas ta.

Kõik võimaliku nakatunuga kokkupuutuvad sadama töötajad on Lõhmuse sõnul varustatud kaitseriietuse ja isikukaitsevahenditega, mida hakatakse kasutama olukorras, kus vastav ohuhinnang ja juhised antakse terviseameti poolt.

Ka sadam on terviseametiga pidevas infovahetuses, sest piiripunktides on olulisim saada kiiret ja adekvaatset infot võimaliku ohu kohta. «Selle nimel teeme tihedat koostööd laevafirmade ja erinevate ametkondadega. Loodame, et kõik meie töötajad püsivad terved,» lisas Lõhmus.

Ka Tallinna linnatransport jälgib olukorda. Sõidukid läbivad korra ööpäevas, liinilt naastes, põhjaliku puhastuse, mille käigus puhastatakse käepidemed, istmed ja muud detailid, et järgmiseks tööpäevaks oleks sõiduk ühistranspordi kasutajatele mugav ja meeldiv. Päeva sees kontrollitakse busside puhtust lõppjaamades ja vastavalt vajadusele teostatakse kiire puhastus, mis piirdub enamasti põranda puhastamisega.