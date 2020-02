Halvima stsenaariumi korral kaotaks Tallink pool miljonit reisijat

Nõgene lisas, et kõige mustema stsenaariumi realiseerumise korral võib Tallink kaotada kuni pool miljonit reisijat. Seda juhul, kui koroonaviiruse puhang ulatuks turismi tippaega. Samuti rääkis Nõgene, et nakatunuga reisilaev ei tohiks panna karantiini ja see, mis näiteks Jaapanis tehti, oli vale. Nimelt ei toimu laevas õhuvahetust ja kajutitesse pumbatakse laeva siseõhku, mis see soodustaks viiruse levikut.