Peep Peterson: esimeste haiguspäevade hüvitamine on tähtsam kui kunagi varem

Peterson rõhutab, et kuigi maailmapraktika näitab, et koroonaviiruse näol ei ole tegu üliohtliku viirusega, tuleb selle mõjusid kontrolli all hoida. «Peab olema tagatud, et viirusekahtlusega töötajad saaksid jääda koju ja ravida ennast tervenemiseni. Seetõttu on esimeste haiguspäevade hüvitamine töötajatele olulisem, kui kunagi varem,» ütles ta.

Maksusoodustused selle hüvitusele kehtivad juba mitu aastat, aga Petersoni sõnul on need seni leidnud reaalset rakendamist vähem kui pooltes ettevõtetes. «Hüvitise maksmine on tänastes oludes esiteks inimlik, aga teisalt hädavajalik suurema nakatumislaine ärahoidmiseks. Sellega kaitseme nii inimesi kui ärisid. Samas kutsun töötajaid hüvitist kasutama vastutustundlikult ning põhjendatud nakatumiskahtlustest teavitama kiirabi numbril 112,» ütles ta.

Terviseamet on soovitanud Hiinat ja Põhja-Itaalia Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte regiooni külastanud inimestel oma tervist 14 päeva jooksul jälgida ning võimalusel kaks nädalat kodus töötada ja õppida.

Kui inimene on tulnud kriisikoldest, siis tuleks kontakteeruda perearstiga ja teatud juhtudel on võimalik saada haiguslehte ka ilma sümptomiteta. «Haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakond peaspetsialist Vivika Tamra rõhutas, et koroonaviirusesse haigestumisel või haiguse kahtluse korral tuleb kontakteeruda tervisenõu saamiseks oma perearstikeskusega.

«Perearst saab väljastada terviseameti soovitustele tuginedes haiguslehe, kui ta peab vajalikuks kodust ravi ehk kui inimesel oli võimalik kontakt nakkushaigega või esinevad haigussümptomid. Samuti saab arst väljastada lapsega koju jäämiseks hoolduslehe. Töövõimetuslehe alusel maksab haigekassa hüvitist tavapärases korras,» rääkis Tamra.