Perearst võib teatud juhul anda kriisikoldest tulijale haiguslehe

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles tänasel pressikonverentsil, et nii tööandjad kui töötajad peavad arvestama kahenädalase karantiiniperioodiga. «Tulenevalt haiguse suhteliselt tõenäolisest levikust, siis on meie soovitus olla tööandjatel ja töötajatel võimalikult paindlik. Kui inimene on tulnud kriisikoldest, siis tuleks kontakteeruda perearstiga ja teatud juhtudel on võimalik saada haiguslehte ka ilma sümptomiteta.»