President kuulutas laevandusseaduse välja, pakett jõustub tänavu 1. juulil

Veeteede Ameti arendusosakonna juhataja Eero Naaber tõdes, et viimaste aastatega on ära tehtud väga palju, kuid töö ei ole kaugeltki lõppenud.

«Et Eesti laevaregister muutuks globaalsel skaalal konkurentsivõimeliseks, on vaja edasi pingutada. Tänaseks on loodud seadusandlik eeldus, mis võimaldab laevadel Eesti lipu alla tulla ning nüüd tuleb jätkata tööd, et luua võimalikult head tingimused laevaomanikele ja meremeestele. Samuti on vaja rahvusvaheliselt tõsta Eesti lipu ja mereriigi mainet,» selgitas Naaber. Ühe järgneva tegevusena plaanitakse enne seaduse jõustumist välja töötada detailsemad laevanduspaketi selgitused. Samuti jätkatakse tööd muude laevanduse arengut toetavate tegevustega, sealhulgas luuakse kaasaegsed laevade- ja meremeeste infosüsteemid ning käivitatakse 24/7 toimivad klienditeenindusprotsessid.