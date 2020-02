Magus amps: La Muu ostis Soome konkurendi

«Meie ettevõtete väärtused kattuvad, aga samas on tooted ja bränd piisavalt erinevad, et teineteist täiendada,» ütles La Muu asutaja ja tegevjuht Rasmus Rask pressiteates ning lisas, et Suomen Jäätelö brändil on ka ekspordipotentsiaali.