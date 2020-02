Õppetund: linnahalli suurrahastajad soovisid päästa ka Estonian Airi

Tallinki suuromanikud Infortarist ehk Ain Hanschmidt, Enn Pant ja Kalev Järvelill on ka varem olnud valmid päästma ametnike kiiva aetud plaane. Kuus aastat tagasi tegid nad ettepaneku, et võtavad üle juba siis raskustes olnud rahvusliku lennufirma Estonian Airi ning viivad selle sünergias oma teiste äridega kasumisse juba paari aasta jooksul.

Tõsi, tingimuseks oli, et ettevõte võetakse üle lisatasuta, kuid koos võlgadega ja investeerimiskohustusega. Asi jäi aga vinduma, sest ametnikud ootasid Brüsselist riigiabi otsust. Ministritel ja ametnikel puudus söakus teha julge otsus ning ettevõtte majanduslik lennuvõime taastada. Firma jäi õhku vinduma ning lõpetas kõigest aasta pärast Infortari pakkumist pankrotis.

Kuid see polnud veel kõik. Infortar oli huvitatud ka uues lennufirmas osaluse omandamisest, kuid ka seekord otsustasid poliitikud ja ametnikud teha lennufirma Nordica nui neljaks maksumaksja raha eest. Kokkuvõttes maeti kahesse lennufirmasse lühikese ajaga ligi 200 miljonit eurot maksumaksja raha.

Infortari nn lennusuuna juhid eesotsas Jaan Tammega maandusid aga uues riiklikus lennufirmas Nordica. Praeguseks on ka Nordica oma nime all tegutsemise, sealhulgas Eestis, lõpetanud. Küll aga on selle tütarfirmast Regional Jet, mida juhib endine Estonian Airi juht Jan Palmer saanud läbi aegade suurim Eesti lennufirma, mis pakub allhankeid üle maailma.