Uuring: sambaga liitunutest plaanivad kogumist jätkata pooled

Kantar Emor alustas detsembris pensionireformi igakuise seirega, et jälgida Eesti inimeste arvamusi ja kavatsusi teise pensionisamba suhtes. Veebruari andmed ei erine aastalõpu seisust olulisel määral, teatas Kantar Emor.

Mõnevõrra on suurenenud teisest sambast loobujate arv – hetkeseisuga plaanib 21 protsenti teise sambaga liitunutest kogutud raha välja võtta. Need, kes plaanivad raha välja võtta, kasutaksid seda raha laenude tagasimakseteks, aga ka uute laenude sissemakseks ning koduga seotud kulutusteks, näiteks remondiks. Ootuspäraselt on raha välja võtta plaanijate seas suurem osakaal madalama sissetulekuga inimesi.