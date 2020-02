Sadama juht: uueks reisisadamaks vajadust pole

Tallinna linn sõlmis ühiste kavatsuste kokkuleppe laevafirmaga Tallink ja investeerimisfirmaga Infortar Tallinna Linnahalli arendamiseks, mille kohaselt rajatakse sinna kolme aasta jooksul hinnanguliselt 300 miljoni euro eest konverentsi- ja kontserdikeskus, reisisadam, hotell ja kaubandus- ning ärikeskus.

«Linnahall on meie naaberkrunt ja tervitame initsiatiivi teha see atraktiivseks sihtkohaks,» ütles Kalm. Tallinki ja Infortari planeeritava reisisadama kohta ütles ta, et mõjude hindamiseks on praegu veel vähe infot. «Eks me peame kohtuma Tallinkiga, aga seal on vaja teha päris tõsine mereplaneering. Me oleme puutunud vesiehitusega kokku ja need on väga pikad ja suuremahulised planeeringud.» Sadama juhi sõnul pole kolme aasta pikkune valmimisperiood realistlik ning pigem võtaks ehitus aega viis aastat.

Samuti tõstatub Kalmu sõnul küsimus laevade teenindamise ehk transpordi osas. «Meil on praegu koostöös linnaga eesmärk veokeid linnast välja viia. Selleks oleme loonud Reidi tee, et luua laevadelt tulevaks autotranspordiks head tingimused,» ütles ta. Seega on Kalmu sõnul kummaline, et planeeritakse reisisadamat ro-ro laevadele, kus on rekkad peal. «Kuidas seda lahendada? On isegi käidud välja, et tunnelit oleks vaja. Seega on suur küsimus, et kui suurt mahtu sealt teenindada õnnestub,» ütles ta.

Kalm tõi välja, et selline kahe kaiga sadam asub tupikus. «Reidi teega avasime Tallinna sadamale ja ka Tallinkile väga head väljasõidu võimalused, aga Linnahalli juures ma väga head lahendust ei näe.»