Tenerifel treeniv Eesti purjelaudur Martin Berkmann: Merel koroonaviiruse ohtu pole!

Viirusjuhtumi avastamiskohast paarikümne kilomeetri kaugusel asub El Medano surfirand, mis on ka Eesti purjelaudurite seas populaarne treeningukoht. Tenerifel treeniv HiiuSurfi juhatuse liige Martin Berkmann ütles, et Eesti purjelaudurid jätkavad rahulikult oma kevadist treeninglaagrit ning El Medanos mingit paanikat märgata pole.

«Treenime oma tavapärases rütmis,» kinnitas Berkmann ning rääkis, et mures on pigem treeningukaaslased teistest Euroopa riikidest, eriti Itaaliast.

«Ka neil on peamine mure rohkem selles, et kuidas võimaliku karantiini korral enne võistlushooaega koju saada. Merel ohtu pole,» oli Berkmann optimistlik ning lisas, et sportlased püüavad siiski võimalusel rahvarohked kogunemisi vältida.