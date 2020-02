OTSEÜLEKANNE ⟩ Tallink hakkab koostöös linnaga Linnahalli arendama

"Tallinn on leidnud strateegilised partnerid, kellega koostöös on võimalik Linnahalli arendus ellu viia. Kujundame Linnahallist rahvusvahelise konverentsi- ja kontserdikeskuse, mis elavdab turismisektorit ja majandust laiemalt, loob töökohti ning tulevikus tooks linnale ka kasumit. Reisisadama loomine Linnahalli kõrvale toob keskusesse sellisel hulgal turiste, mis muudab investeeringu tasuvaks," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Projekti realiseerimine sellisel kujul peaks tähendama nii Linnahalli piirkonna linnaruumilist terviklikku lahendust kui ka erinevate tegevussuundade sünergiat."

Arendusprojekti elluviimiseks rajavad Tallinna linn, AS Tallink Grupp ja AS Infortar ühisettevõtte, milles osalus jaguneb järgnevalt: Tallinna linn 34 protsenti, AS Tallink Grupp 33 ja AS Infortar 33 protsenti.