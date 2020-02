Notarite Koda: pankade lepingutasud on notaritasudest kordades suuremad

Kui me räägime notariaalse tõestamisega kaasnevatest kuludest, siis võrreldes pangalaenudega kaasnevate intressikuludega on antud ühekordne väljaminek äärmisel juhul summaarselt võrreldav paari kuu pangagalaenu intressiga. Ehk siis on koduostja seisukohast tegu ühekordse kuluga, mis suures plaanis on komakoht. Näiteks tavapäraste kodulaenude puhul, mille summa jääb vahemikku 50 000 kuni 200 000 eurot, moodustavad notaritasud alla 0,5 protsenti laenusummast, samas kui panga laenulepingu tasu on reeglina üks protsent ehk kaks korda notaritasust suurem. Panga vahetamisega kaasneva hüpoteegi loovutamise notari tasud on veelgi madamalad, näiteks samas suuruses laenude hilisemal refinantseerimisel alates 60 eurost.

Teiseks on oluline rõhutada, et samal ajal kui Eesti pankades on kodulaenude intresside ühed Euroopa kõrgeimad, siis notarite tasud ja muud administratiivsed kulud on ühed Euroopa ja kogu maailma madalaimad. Seda kinnitab muuhulgas värske Maailmapanga Doing Business raport, mille põhjal on Eesti kinnisvaratehingute hinnataseme ja lihtsuse osas kõrgel kuuendal kohal ning EL-i riikidest edestab meid ainult Leedu, samas kui Põhjamaades on need kulud märkimisväärselt kõrgemad. Et Eesti on raporti üldarvestuses tänavu 18. kohal, on kõrge koht kinnisvaratehingute osas eriti märkimisväärne.

Võttes arvesse asjaolusid, et meie notaritasud on kaks korda madalamad keskmisest panga laenulepingu tasust ning võrreldavad äärmisel juhul paari kuu kodulaenu intressidega, kuid samas on Eestis kinnisvaratehingud administratiivsest aspektist maailma lihtsaimate ja odavaimate seas – on äärmiselt keeruline Raasukese arvutuskäiku mõista.

Samas küsigem, mida notariaalne tõestamine annab? Selleks on õiguskindlus ja tugev kinnistusraamat. Sõltumata sellest, kas lepingu üheks osaliseks on pank või mitte, on notari kohustus tehingutes alati kaitsta kõigi osapoolte huve. Sinna juurde kuulub ka kinnisvara omandajale konkreetse tehinguga kaasnevate õiguslike tagajärgede ja võimalike riskide selgitamine, mida saab teha ainult teistest tehinguosalistest sõltumatu ja erapooletu nõustaja.