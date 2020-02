Tootsi tuulepargist ilma jäänud Utilitas plaanib suuri investeeringuid

Tammist kinnitas, et Utilitasel on plaanis tuule- ja päikseenergiasse korralikke investeeringuid teha ning see on nende prioriteetne ärisuund.

«Meil on selge soov aidata riigil saavutada oma taastuvenergia eesmärke ja meil on kahtlemata ka võimekus sinna panustada. On olemas korralik ekspertiis selles valdkonnas ja ka finantsvõimekus, et neid projekte ellu viia, sest energeetikaprojektid on väga kapitalimahukad. See nõuab tugevat partnerit riigile, omavalitsustele, kohalikele kogukondadele,» rääkis ettevõtte esindaja.