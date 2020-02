Eestlaste laenukontor kaebab Kosovo riigi kohtusse

IuteCrediti tegevjuhi Tarmo Silla sõnul annab Kosovo välisinvesteeringute seadus ettevõtetele, kes on kogenud ebaõiglast kohtlemist, loa pöörduda kohalike õigusorganite asemel arbitraažikohtusse.

«Oleme jõudnud arusaamisele, et Kosovos ei ole võimalik tugineda kohalikele juriidilistele protsessidele või ametkonna läbipaistvusele, mis põhineks õigusnormidel. Seetõttu otsustasime jätkata arbitraažikohtus, sest see on efektiivseim viis lahenduse leidmiseks olukorras, kus Kosovo Keskpank tühistas ootamatult ja ebaseaduslikult meie tütarfirma tegevusloa,» selgitas Sild.

«Muidugi oleksime eelistanud, et Kosovo Keskpank poleks sellist ebaseaduslikku sammu üleüldse astunud. Aga põhjus, miks oleme nüüd jõudnud rahvusvahelisse arbitraažikohtusse, on meie maine ja varad, mis on saanud löögi,» selgitas Sild.

Sild kirjeldas, et IuteCrediti tütarettevõtte tegevusluba tühistati mullu detsembris Kosovo Keskpanga poolt ajal, mil tütarettevõtte teenindas 12 miljoni euro suuruse laenuportfelliga enam kui 25 000 tarbijat. Tema sõnul oli tegemist kohaliku keskpanga olulise rikkumisega, kuna Kosovo välisinvesteeringute seaduse kohaselt polnud tegevusloa tühistamiseks ühtki mõjuvat põhjust.

IuteCrediti hinnangul rikkus Kosovo riik keskpanga poolse tegevusloa tühistamisega mitmeid välisinvesteeringute seaduse punkte, nende seas näiteks kohustust kohelda IuteCreditit õiglaselt ja võrdselt, tagada IuteCreditile täielik kaitse ja turvalisus, kohustust mitte segada ega kahjustada IuteCrediti investeeringuid ning olla vastavuses Kosovo riigi poolt kehtestatud kohustustega. Samuti ei tohi Kosovo IuteCrediti investeeringuid sundvõõrandada ilma kohese, piisava ja tõhus hüvitiseta.

«IuteCredit on pandud Kosovos erakordselt ebaõiglasesse positsiooni, mistõttu oleme pidanud kannatama kahjusid ning näeme, et need peavad saama hüvitatud. Täpne hüvitis nendele kahjudele määratakse arbitraažikohtus,» märkis Sild.

IuteCredit on Eestist pärit rahvusvahelisel turul tegutsev fintech ettevõte, mis keskendub eeskätt järelmaksude ja väikelaenude pakkumisele, sealjulgas ka autolaenude andmisele. Keskmine laenutähtaeg on kasvanud 18 kuule. IuteCreditist on kujunenud Euroopa juhtiv väikelaenuettevõte bilansimahuga üle 100 miljoni euro ning 200 000 aktiivse kliendiga.

Ettevõte tegutseb Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas.