Politsei kuulab üle Swedbanki eksjuhi

Möödunud aasta märtsis pangast vallandatud tegevjuht on varem öelnud, et Swedbank pole midagi valesti teinud.

Birgitte Bonneseni advokaadi Per E Samuelson kinnitas Rootsi lehele, et Bonnesen on kutsutud ülekuulamisele ning see toimub aprilli alguses. Ta lisas, et pole kindel oma kliendi süütuses.