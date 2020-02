Rail Baltic Estonia sai uue juhi telekomisektorist

Grünberg on pikaajalise kogemusega telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia valdkonna tippjuht. Ta on olnud mobiilsideettevõtte Telia Eesti tehnoloogiadirektor ja juhatuse liige, TeliaSonera grupi Euraasia regiooni tehnoloogiadirektor ning juhtinud Telia grupi tütarettevõtet Ucell Usbekistanis, teatas ettevõte.

Kuni Rail Baltic Estonia meeskonnaga liitumiseni oli Grünberg vanemkonsultant Dubai juhtimiskonsultatsiooni ettevõttes Sense Strategy. Lisaks sellele on Grünberg olnud pikalt ka Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liidu asepresident. Grünbergil on magistrikraad Chalmersi Tehnikaülikoolist ning ta on ennast täiendanud Rootsi juhtimisinstituudis ja London Business School-is.