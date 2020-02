Börsidele jõudis viirus alles nüüd

«Arengud, mida nägime nädalavahetusel, on ilmselt avanud nii investeerimiskogukonna kui ka Maailma Terviseorganisatsiooni silmad,» ütles The Wall Street Journalile investeerimisfirma Fort Pitt Capital Groupi portfellijuht Carter Henderson.

Grippi on surnud küll rohkem inimesi kui koroonaviiruse tõttu, kuid viirust saatvad hirm ja ebakindlus on pannud ettevõtteid ja riike kasutusele võtma suuremaid ettevaatlusabinõusid, mis pidurdavad majandust. Nädalavahetusel jõudis viirus Põhja-Itaaliasse. Itaalia on Hiina ja Põhja-Korea järel suuruselt kolmas majandus, mida viirus on mõjutanud, ning piirangu saanud Milano, Torino ja Veneetsia ümbrus on riigi tähtsaim tööstuspiirkond.

Seetõttu on nii mõnigi strateeg sunnitud muutma oma esialgset arvamust, et viiruse mõju on lühiajaline.

Maailma ühe juhtiva investeerimisanalüüsifirma Gavekal Resarch analüütik Andrew Batson hoiatas, et viirusest tingitud riskid pole kaugeltki veel aktsiahindadesse arvestatud ning selle mõju on kindlasti suurem, kui turg praegu loodab.

«Isegi kui pooled selliste tööstusrajoonide nagu Guangdong, Jiangsu ja Shanghai tehased taasavatakse, hakkab mõni üksik tööle täisvõimsusel. Maailma suuruselt teine majandus ei saavuta pooltki oma normaalsest võimsusest,» kirjutas Batson klientidele.

Ka investeerimisfirma Vinacossa Enterprises nõukogu esimees Victor Carlström arvab, et USA investorid alahindavad epideemia ulatust, tõsidust ja mõju.

«Ma sain just kõne Singapuri fondijuhilt ja nemad on paanikas,» ütles Carlström ajakirjale Fortune. «Kõik poed ja kaubamajad on tühjad, paljud inimesed istuvad kodus,» lisas ta. Carlström muretseb, et ka Euroopas hakkab majandusaktiivsus tasapisi aeglustuma.

«Vaid USAs toimib kõik tavapärasel moel,» sõnas ta, tõdedes, et esimese kvartali majandustulemused tulevad šokeerivad, sest mujal maailmas tarbimist ei toimu.

Esmaspäeval tegid Euroopa ja USA aktsiaturud läbi mitme aasta suurima languse. Maailma aktsiaturgude liikumist peegeldav aktsiaindeks FTSE All-World Index kukkus kolm protsenti.

Eriti ehmatas turge haiguse levik Põhja-Itaaliasse. Itaalia börsiindeks kukkus 5,4 protsenti, mis oli suurim langus alates 2016. aastast, Londoni börsil oli viie aasta suurim kukkumine.

«See ei ole enam ainult Aasia teema,» ütles Financial Timesile Hollandi suurpanga ING Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna peaökonomist Robert Carnell.

Maailma tuntuima börsiindeksi Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus üle 1000 punkti ehk 3,56 protsenti, 27 960,80 punktini. S&P 500 indeks kaotas 3,35 protsenti ja peamiselt tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaqi koondindeks 3,7 protsenti oma väärtusest.

Investeerimisajakiri Barron’s kirjutas, et S&P 500 indeksisse kuuluvatest aktsiatest oli tõusjaid ainult 13. Nende hulgas olid farmaatsiatööstuse ja kullakaevandusettevõtte aktsiad.

Analüüsikeskus Data Trek on teinud investeerimisfondide seas mitteformaalse uurimise, millest selgub, et enam kui kolmandik neist on juba oma portfellides muudatusi teinud ning ülejäänud kaks kolmandikku võivad teha sama, mis tähendab turgudele suuremat survet.

Investeerimispanga Goldman Sachs strateeg David Kostin kirjutas klientidele, et suurem osa ettevõtetest prognoosis oma kvartalitulemuste kommentaarides vaid ajutist mõju ning üldiselt oldi majanduskasvu jätkumise suhtes optimistlikud.

Varahaldusettevõtte Diamond Hill Capital investeeringute juht William Zox ütles ajakirjale Fortune, et ükskõik milliseks hinnata koroonaviiruse mõju suurust, mõjutab see ka valimisi ning põhjustab edaspidi muret ja allapoole survet aktsiatele.

«Meil on koroonaviirus ja Bernie Sandersi esiletõus, mis toidavad üksteist,» sõnas Zox.