Viirusehirm jõudis Tallinna börsile

USA aktsiaturud on seni olnud koroonaviiruse suhtes üsna immuunsed, kuid selle laialdase levimise oht hirmutas ka Wall Streeti investoreid. Kõige kõvemini said pihta lennunduse, tervisekindlustuse ja tehnoloogiasektori aktsiad.

«Arengud, mida me nägime nädalavahetusel, rohkem juhtumeid, üha rohkem inimesi jääb haigeks ilma, et neil oleks kontakte Hiinast pärit inimestega, on ilmselt avanud nii investeerimiskogukonna kui ka Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) silmad,» ütles The Wall Street Journalile investeerimisfirma Fort Pitt Capital Group portfellijuht Carter Henderson. «Me ei tea kuidas ja miks viirus levib,» lisas ta.