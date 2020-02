Kohtutäitur müüb kolmveerand miljoni eurose alghinnaga dokumentideta uurimislaeva

1998. aastal Inglismaal ehitatud laev asub Tallinnas Vene-Balti sadamas. Laev sõitis viimati Venemaa lipu all ning on varem kandnud ka nimetust Highland Spirit. Enne Venemaa lipu alla vormistamist oli laev Suurbritannia, siis Islandi ja viimaks Antigua Barbuda registris.

Laeva üldpikkus on 61,6 meetrit, laius 14,5 meetrit ja süvis 6,8 meetrit. Laeva dokumendid ei ole kehtivad ning tema viimane aktiivne positsioneering pärineb ligi aasta tagusest ajast.

Tagatisraha on viis protsenti laeva alghinnast ning see peab olema laekunud kohtutäituri arvelduskontole hiljemalt 25. märtsiks. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.