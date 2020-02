Ettepanek kodulaenude hinna alandamiseks

Tellijale

Ehkki eluasemelaenude ja teiste pikaajaliste laenude baasintressiks kujunenud kuue kuu Euribor on juba aastaid miinuses, on laenude tegelik intressimäär üsna kõrge ulatudes kahe ja poole protsendini, sest laenumarginaalid on meil tavatult kõrged - Euroopa ühed kõrgemad.