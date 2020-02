Koroonaviirus raputab turge, kulla hind aga tõuseb järsult

Nafta hind, mis on olnud haiguspuhangu algusest saadik suure surve all, on täna samuti suures languses. Brenti nafta kukkus 2,8 protsenti 56,89 dollarini barrel.

Kulla hind on see-eest tõusmas, sest investorid otsivad turvalist varjupaika just väärismetallis. Täna on väärismetalli hind kerkinud 2,2 protsenti 1685 dollarini unts, mis on seitsme aasta kõrgeim hind.