Prantsusmaa: kui aasta lõpuks ühtset digimaksu ei tule, saabub kaos

See võib samuti põhjustada USA poolseid vastutariife, lisas USA rahandusminister Steven Mnuchin ajakirjanikele.

Mnuchini sõnul arutati teemat diskussiooniks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) ning ta lootis, et lahendus leitakse selle aasta lõpuks. Kuid ta hoiatas, et nad annavad vastulöögi Prantsusmaale ja teistele riikidele, kes kehtestavad oma maksu kui ühise maksu kehtestamine ebaõnnestub.

«Esimest korda on meil G20 liikmesriikide seas laialdane konsensus selle kohta, et me vajame uut rahvusvahelist maksusüsteemi,» ütle Le Maire Reutersile.