Steve Paul Jones sündis 24. veebruaril 1955 San Francisos. Tema bioloogilised vanemad olid süürlane Abdulfattah Jandali ning Šveitsi ja Saksa päritolu katoliiklaste järeltulija Joanne Carole Schieble. Jobsi õde Mona Simpson on öelnud, et tema emapoolsed vanavanemad polnud eriti õnnelikud, et nende tütar käib moslemiga. Jobsi ametliku elulooraamatu autor Walter Isaacson kirjutas, et Joanne isa ähvardas koguni lõpetada tütrega igasugused sidemed.