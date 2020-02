Tellijale

Põlevkivitööstuse ajastu Eesti ajaloos on möödumas. Selles pole aga mitte midagi traagilist – lihtsalt üks vägev periood on vaikselt läbi saamas. Tuleb tunnistada, et põlevkivisektori teadmisi ja kogemusi (ka minu omasid) – ükskõik kui unikaalsed nad meile endile ka ei tunduks – ei ole sellisel kujul enam kellelegi tarvis. Selles pole süüdi ei Eesti valitsus ega Euroopa Liit, ajad lihtsalt muutuvad ja vajatakse teistsuguseid inimesi.