Väikese tuumajaama fännide arv Eestis kasvab

Kantar Emori veebruaris läbiviidud avaliku arvamuse uuring näitab, et väikese moodulreaktori kasutamise kaalumise pooldajaid on Eestis pea kaks korda enam kui vastaseid. Tuumajaama ehitamise toetus on tõusnud 55 protsendilt 2019 oktoobris 58 protsendini veebruaris 2020, teatas projekti vedaja Fermi Energia.