Ametid ootavad ühinemiseks rohelist tuld

Majandus- ja kommunikatisooniministerium moodustas novembris koos maanteeameti, veeteede ameti, lennuameti ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga juhtkomisjoni, et viia läbi analüüs ja luua võimalik tegevuskava transpordi ühendametite loomiseks.

«Transiidikomisjonis kõlanud sektori heakskiit kinnitab, et võimalikul ametite ühendamisel oleks reaalne kasu, et pakkuda inimestele nii paremaid teenuseid kui ka kogu transpordisektori arengu paremat planeerimist,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Ümberkorraldatud kujul alustaksid ametid tööd järgmise aasta alguses, kui valitsus peaks märtsis otsuse vastu võtma. «Kuigi transpordi valdkondade ühendamisega läheksid nii merenduse, lennunduse kui ka maantee sektorite juhtimise korraldamine ühte asutusse, on merendus praeguse valitsuse üks prioriteete,» selgitas Aas. «Kui me otsustame järgmisel kuul transpordi ametid ühendada, siis toome ka laevade lipu alla toomise projekti turundustegevused ministeeriumisse ja loome merendust strateegiliselt arendava funktsiooni.»

Samuti luuakse laevade Eesti lipu alla toomise projekti rahvusvahelise turunduse väärtuspakkumise, et seda saaksid kasutada EAS ja äridiplomaadid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ametikoha loomist ning raha taotlemist ette valmistamas, et ametite ühendamise otsusega muudatused ellu viia.