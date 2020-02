Kinnisvaraäris läks «vanade sõprade» vahel jälle naginaks

Kui seni maksis ühe üüri- või müügikuulutuse üles panek City24 keskkonda väiksemale kinnisvarabüroole 2,45 eurot, siis alates märtsist juba 5,9 eurot. Sisuliselt tõuseb hind üleöö kaks korda. Lisaks läheb krõbedamaks PRO-paketi hind. Kui varem maksis see 49 eurot ja sisaldas 20 kuulutust, siis märtsis tuleb ainult 10 kuulutuse eest välja käia 59 eurot.

Kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõte AS NG Eesti esindaja Aleksandr Mazko sõnul on oma objektide müügi või üürimisega tegelevad väiksemad kinnisvarabürood ja -arendajad sundseisus, sest City24 tõstab igal aastal hindu.

«Paari aasta jooksul on City24 tõstnud meile kehtivas paketis hinda 268 protsenti. Kahjuks ei toimi kinnisvaraportaalide valdkonnas aga vaba turumajandus, mis lubaks vahetada teenusepakkuja soodsama vastu välja, sest konkurente on vähe ja nende vahel liikumine on takistatud,» kurtis Mazko.

Ta lisas, et tõenäoliselt poleks suuremad kinnisvarabürood nii võimsa hinnatõusuga mitte mingil juhul nõus ning viiksid oma kuulutused ära. «Väiksematel büroodel ja arendusfirmadel, kelle kuulutuste arv on suhteliselt väike, on väga keeruline lahkuda, sest City24 koos samale omanikule kuuluva KV.ee portaaliga takistavad automaatse XML-feedi kaudu kuulutuste eksportimist teistesse portaalidesse. Kuulutuste käsitsi mitmesse portaali sisestamine oleks aga liiga ajamahukas töö ja nii olemegi sundseisus ehk take it or leave it (võtke või jätke-toim),» kirjeldas Mazko.

Tavalised inimesed jäävad puutumata

City24 juht Karin Noppel-Kokerov ütles alustuseks, et Mazko esitab valeväiteid. Ta kinnitas, et City24 ei tee info liikumises takistusi, bürood saavad oma kuulutusi vabalt importida ja eksportida. Tõsi, nad peavad selle eest maksma.

Noppel-Kokerovi sõnul läheb PRO-pakett küll kallimaks, kuid Kuld-paketis on endiselt võimalik jätkata kuulutamist hinnaga 2,5 eurot kuulutuse kohta. «Sellise hinnaga on Tallinnas tass kohvi, aga City24s vahendatava kinnisvara pakkumishind näiteks Tallinna kahetoaliste korterite puhul on keskmiselt 116 000 eurot,» tõi ta võrdluse.

PRO-paketi hinnatõus pole tema sõnul sugugi suur. Ta põhjendas seda nii: «Täna ei ole turul teist nii odavat reklaamikanalit, mille vahendusel saaks sama raha eest sama kvaliteetse klilendikontakti. Muidugi on võimalik osta odava raha eest suures koguses tühje reklaamiklikke, aga City24 vahendatud kliendikontakti hinna ja kvaliteediga ei võistle odavuse osas ka Facebook ega Google.»

Lisaks on City24 Noppel-Kokerovi sõnul palju teenuse kvaliteeti investeerinud. Veebruaris alguses tulid nad välja uue mobiililehega. «Samal ajal toetame endiselt vana lahendust, et üleminek kasutajate ja maaklerite jaoks oleks sujuv. Sellel on otsene mõju sisendkuludele,» märkis ta, lisades, et ka IT sektori tööjõukulud on mull kõva tõusu teinud.

Olgu öeldud, et hinnatõus puudutab ainult ärikliente. Tavalise inimese jaoks, kes oma korterit üürima või müüma hakkab, kehtib endiselt vana hinnakiri, mida pole muudetud alates 2018. aasta augustist.