Veebipoe asutajast sai Venemaa rikkaim naine

Tatjana Bakaltšuk (44) on kokku kogunud umbes 1,4 miljardi dollarise varanduse. Sellega tõukas ta troonilt Venemaa seni rikkaima naise Jelena Baturina (56), Moskva endise linnapea Juri Lužkovi lese, kelle vara suurus on umbes 1,2 miljardit dollarit.

Bakaltšuki veebiäri edu on Venemaal anomaalne, kuna suurem osa rikkureid on seal oma varanduse omandanud riigifirmade erastamise käigus pärast Nõukogude Liidu lagunemist.