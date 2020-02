Soomlaste suurtehas sai Pärnus piraka kahjumi

Küsimuse peale, et kas teine täisaasta ehk 2019 läks paremini, vastas Tali, et majandustulemused tehakse teatavaks hiljemalt selle aasta 30. juunil. Küll aga on Tali varem kasvõi Pärnu Postimehele antud usutluses rääkinud, et puidutööstuses pole täna kellelgi kerge, kuna nõudlus saematerjali järele on viimasel ajal märgatavalt vähenenud.

«Selge on see, et vanaviisi edasi ei saa. Varasemad konkurentsieelised nagu madal tööjõukulu ja odav toore ei tööta enam. Kuklasse jääb hingama Venemaa toodang madala hinna ja suure mahuga. Euro­tsooni kulubaasiga on vaja midagi senisest innovatiivsemat välja mõelda. Aga on ettevõtteid, mis on leidnud on suuna ja töötavad endiselt väga kasumlikult, muide, siin meie naabruses Kase tänavalgi. Loodame, et neid tuleb juurde,» tunnistas ta.