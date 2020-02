Tere alustas Kruuda tehtud võlgade maksmist

​«Oleme asunud eelmisel suvel kinnitatud saneerimiskava täitma ning tänaseks on esimese aasta maksed tehtud. Järgmised maksed kuuluvad kava kohaselt tasumisele 2021. aastal,» ütles Tere ASi ja ASi Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine. Ta lisas, et Harju maakohtu poolt kinnitatud saneerimiskavaga kujundati ümber kõik sellega hõlmatud võlausaldajate nõuded, et tagada ettevõtte tegevuse jätkumine ja anda võlausaldajatele kindlust, et nende nõuded saavad rahuldatud.

«Meie jaoks on ülioluline, et äri oleks jätkusuutlik ja toimuks loomulik areng. Visioon on, et jõuame investeerida selliselt, et oleme tulevikus ekspordi poolelt võimekamad kui täna. Eesti riigi mastaape arvestades on Tere ja Farmi Piimatööstusel potentsiaali saada suureks tegijaks kogu regioonis,» lisas Kivine.

Tere juhi sõnul sõltub piimanduse käekäik põllumajandusest. «Täna korjame Eestis ligikaudu 100 erinevast farmist igapäevaselt kokku üle 500 tonni toorpiima, mis on ligikaudu neljandik Eestis toodetavast piimast. Tere ja Farmi Piimatööstuse poolt makstav piima hind on kindlasti täna regioonis üks kõrgemaid, mis näitab meie tõsist plaani luua tugev ja pikaajaline koostöö põllumeestega. Et saneerimiskava täielikult täita, vajame järjepidevat arengut ja tõsist tööd pika aja jooksul. Oleme selleks valmis,» märkis Kivine.

Tere probleemid said alguse majanduskriisi ajal võetud laenust

2007. aastal lõhkes uudispomm, sest Tere omanik Oliver Kruuda teatas, et müüb nii Tere, Kalevi kui Meierei investeerimispankuri Indrek Rahumaa investeerimisfondile Alta Capital.

Kalevi ülevõtmisprospekt kinnitati ning Alta Capital tegi 2008. aasta veebruaris ka ettemaksu — kuus miljonit eurot. Seejärel juhtus aga tõrge ning lubatud tähtajaks, 2008. aasta 31. maiks Alta ülejäänud ostusummat ära ei maksnud. Rahumaa põhjendas raha maksmata jätmist finantsturgude olukorra järsu halvenemisega ning üritas Kruudalt odavamat hinda välja kaubelda, aga Kruuda polnud nõus.

Seejärel viis Kruuda talle kuuluvad piimatööstusettevõtted ühe mütsi alla, milleks sai aktsiaselts Tere. Selleks võeti 2008. aasta oktoobris, mil maailma oli juba tabanud pea saja aasta suurim finantskriis, Nordea pangalt ja DnB Nordilt (praegune DNB) hiigellaenu summas 45,6 miljonit eurot. Sellest laenust on Terel suur osa tänaseni tasumata.

Postimees kirjutas 2016. aastal, et Tere saneerimiskava sai kohtult määratus ekspertidelt hävitava hinnangu. Toona oli Tere on pankadele võlgu üle 30 miljoni euro, tarnijatele ligi 20 miljonit eurot ning riigile maksudena 800 000 eurot. Suurimaks võlausaldajaks on DnB Pank 15,4 miljoni euroga, järgnevad Nordea Bank AB Eesti filiaal 14 miljoniga ning Nordea Finance Estonia 4,9 miljoni euroga. Tarnijatest on suurima nõudega OÜ Vändra 1,1 miljoniga, järgnevad Tetra Laval Credit AB 1 miljoniga ja OÜ Epiko 0,9 miljoni euroga.