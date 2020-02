Saarlased unistavad taas Mõntu-Läti laevaliinist, aga laeva pole

«15. maist käivitub Kuressaare ja Stockholmi vaheline hooajaline lennuliin. Ometi on palju kauem räägitud rahvusvahelisest laevaühendusest - mis sellest unistusest on saanud,» küsib Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu ajalehes Saarte Hääl avaldatud arvamusartiklis Mõntu-Ventspils laevaliinile viidates.

«Saarlastena asume rahvusvahelise turismi ja äri ristteel, kuid nendele teedele jõudmiseks peame ette võtma pika ringi,» leiab Maripuu ning toob mitmeid näiteid, mil turistid on pärinud Saaremaa ja Läti vahelise laevaühenduse kohta. 2019. aasta juulis sõlmisid Saaremaa vald ja Ventspilsi vabasadam laevaliini käivitamiseks ühiste huvide deklaratsiooni, kuid sellest üksi ei piisa, vaja on ka liini operaatorit, kes soetaks või prahiks laeva ning asuks liini sõitma. Laevaettevõtjad aga ei pea laevaliini opereerimist majanduslikult mõistlikuks ning hange vedaja leidmiseks kukkus läbi. Ainsana riigihanke vastu huvi tundnud Rein Kilgile kuuluv Kihnu Veeteed jättis pärast esialgseid läbirääkimisi pakkumise tegemata.

Kuigi lätlaste huvi Eesti saarte vastu on olemas ning mootorjaht Palsa teeb suvel mitmeid tellimusreise Roja sadamast Ruhnu, ei ole vajadus püsiva laevaühenduse järele nii suureks osutunud, et liinile piisav püsidotatsioon eraldada. Saarlaste partnersadam Ventspils jõudis kohaliku linnapea Aivars Lembergsi tõttu olla mõnd aega koguni USA sanktsioonide all ning tõenäoliselt on neil muidki muresid peale Mõntu laevaliini.