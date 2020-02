Minister Karu avas Eestis enneolematu ehituse

«Tegemist on esimese andmekeskusega Eestis, mille kogu arendus on tehtud just ja ainult andmekeskuse rajamise nõudeid arvestades,» märkis andmekeskuse rajaja, MCF Group Estonia juhi Kert Evert Postimehele.

«Baltikumi suurima andmekeskuse rajamine Eestisse näitab, et investorid usuvad Eesti IT-võimekusse ja seda ka küberturbe alal. Kui investeering keskuse rajamisse on märkimisväärne, siis projektiga kaasnev potentsiaalne mõju oluliselt laiem - andmekeskuse rajamine tugevdab meie positsiooni regioonis ning avab uued võimalused rahvusvahelises konkurentsis,» märkis Karu.

Andmesidekeskuse rajaja, MCF Estonia juhi Kert Everti sõnul on keskuse peamised kliendid suuri andmemahte kasutavad ettevõtted – IT, telekomi ja finantsasutused. «Andmekeskust saab võrrelda pangaga – kui inimesed hoiavad pangas raha, siis meie hoiame andmeid,» ütles Evert.

Everti kinnitusel on andmekeskust planeeritud viis aastat ning tegemist on esimese omalaadsega Eestis, mille kogu arendus on tehtud just ja ainult andmekeskuse rajamise nõudeid arvestades.