Lääneranna vallas võib 48 inimest töö kaotada

Tehase juhataja Karmen Laev ütles ERRile, et otsus pole tulnud Sereetri juhtkonnalt vaid on puhtalt Orkla strateegiline otsus. «Kuna me oleme siin pakendanud esmaabikaupa 23 aastat ja nemad nüüd otsustasid, et viivad kogu selle esmaabi pakendamise Poolasse, siis lihtsalt olude sunnil peame need inimesed koondama, kuna meil ei ole mitte midagi muud neile pakkuda,» selgitas Laev.