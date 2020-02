Apteekrid andsid reformi tagasipöörajate vastu turmtuld

«Riigikogu on avaldanud apteegireformi toimumisele alates 2014. aastast toetust juba viiel korral. Seega on tegelikult valik proviisorapteekide süsteemile ülemineku kasuks tehtud juba ammu ning riigikogu on toetust sellele pidevalt üle kinnitanud. Viimati hääletas parlament apteegireformi tagasipööramise vastu 17. detsembril,» ütles Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv pressiteate vahendusel.

«Apteekrite jaoks on sügavalt arusaamatu, miks ja kelle eestkostel viiakse vaid poolteist kuud enne reformi üleminekuperioodi lõppu küsimus taas parlamendi ette,» imestas ta.

Sarve sõnul on apteegireformi puhul tegemist põhimõttelise muudatusega tervishoiusüsteemis, kuid proviisorid on tema hinnangul selleks valmis. «Apteegireformi tulemusel on Eestis juba praegu üle 200 proviisorosalusega apteegi. Avalikult on teatanud reformiga kaasatulemisest juba kaks suurt apteegiketti, ettevalmistusi teevad ka kõik teised apteegipidajad,» toonitas Sarv.

«Poolteist kuud enne reformi lõplikku jõustumist on seega ainuõige panustada proviisorapteekide süsteemile ülemineku õnnestumisse. Selleks vajame eelkõige töörahu ja kindlustunnet, et ei hakata tegema viimase hetke kiireloomulisi ja täiesti läbi analüüsimata muudatusi. Toetav keskkond annab ka proviisorile kindlustunde apteegireformiks vajalike investeeringute tegemisel,» lisas Sarv. «Küll on väga oluline küsida, kelle eestkostel ja miks tahetakse taas kiireloomuliselt apteegireformi tühistada.»

Teisipäeval arutatakse riigikogu sotsiaalkomisjonis ka ketiapteeke ühendava Eesti Apteekide Ühenduse algatatud kollektiivset pöördumist apteegireformi tagasipööramiseks. «Tekitab hämmeldust, et juba novembris saadud kollektiivset pöördumist hakatakse arutama alles praegu. Samuti juhime tähelepanu asjaolule, et Eesti Apteekide Ühenduse poolt riigikogule esitatud pöördumine ja ketiapteekide poolt inimestele allkirjastamiseks antud pöördumine erinevad nii sisult kui ka mahult,» rääkis Sarv.

«Tegelikult ei teadnud pöördumisele allkirja andnud inimesed, et toetust küsitakse lihtsalt 3-4 suurima ketiapteegi ärihuvide realiseerimiseks. Uuring on näidanud, et patsiendid pooldavad tervishoiukeskset ning ravimite hulgimüüjate ärihuvidest sõltumatut apteegiteenust. See on ka apteegireformi keskne eesmärk.»