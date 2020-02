Levikom süüdistab eksministrit kuriteos

16. jaanuaril toimus riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung, milles osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak. Koosolekul oli kõne all Levikom Eesti OÜ avaldus 5G sageduslubade konkursi kohta. Kõik osalejad valmistavad ette 5G sagedusala konkursse ning on selle otsustajateringis.

«Korruptsioonivastase erikomisjoni istungi protokoll avalikustati 27. jaanuaril ning sellega tutvumisel ilmnes, et selles ei ole avaldatud tegelikke sõnavõtte ehk on meelevaldselt moonutatud sõnastusi või jäetud olulised sõnavõtud üldse välja. Sõnastusi muutes ja valikuliselt neid protokollis kajastades on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat korruptiivset ja kartellikokkuleppele viitavat käitumist,» ütles Levikom Eesti OÜ juhatuse esimees Toomas Peek BNS-ile.