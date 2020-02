Maailma suurpangad trügivad Põhjamaadesse

Maailma juhtivad investeerimispangad JPMorgan, Goldman Sachs ja Prantsusmaa suurpank BNP Paribas on viimasel ajal teatanud kas oma tegevuse laiendamisest või uute pangakontorite avamisest. Mõned neist on huvitatud ka kohalike töötajate palkamisest.

Lisaks suurpankadele vaatavad Skandinaavia poole ka USA investeerimisteenust pakkuvad ettevõtted. JPMorgan ütles, et suunab pankurid Londonist Põhjamaadesse ning plaanib palgata ka kohalikku personali eesmärgiga suurendada ultrarikaste kliendibaasi ning tegelda rohkem investeerimispangandusega. Goldman Sachsil on kontor Stockholmis, aga aprillis on plaan avada esindus ka Kopenhaagenis ning palgata seal kümmekond inimest.

Maailma suurpanku paelub Põhjamaadesse kuhjunud jõukus ja seda vaatamata asjaolule, et nende riikide maksukoormus on üks maailma suuremaid. Selles piirkonnas on ka väikseim vahe rikaste ja mitte nii rikaste vahel, aga sisemajanduse kogutoodang inimese kohta on planeedi suurim.